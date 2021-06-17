Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що вакцинація проти коронавірусу може стати обов'язковою для медичних працівників, якщо вони не перестануть чинити опір щепленню.

Про це повідомляє телеканал France 24.

Днями у Франції пом’якшили обмеження і дозволили жителям перебувати на відкритому повітрі без масок, оскільки темпи вакцинації в країні ростуть, а кількість нових випадків COVID-19 знижується.

Проте серед медиків, які працюють в будинках для людей похилого віку та соцустановах, не так багато охочих вакцинуватися – близько 60% співробітників отримали тільки першу дозу препарату.

Міністр охорони здоров’я Олів’є Веран звернувся до медичних працівників із закликом зробити рішучий крок на шляху до вакцинації.

“Якщо до кінця літа не відбудеться поліпшення, нам доведеться розглянути питання про обов’язкове щеплення цих груп медиків… Це необхідно і етично – вакцинуватися, коли ви контактуєте з уразливими групами населення”, – сказав міністр.

За прогнозами, кількість нових щоденних випадків коронавірусу у Франції, що перевищило 3000 у середу, за тиждень скоротиться до 2 000, а в кінці місяця – до 1000.

Крім того, щоденну комендантську годину буде знято у неділю – на тиждень раніше запланованого терміну.

Попри скасування обов’язкового маскового режиму на відкритому повітрі, у Франції продовжують діяти деякі обмеження – маски все ще потрібно носити на жвавих торговельних вулицях або на людних заходах. Також вони обов’язкові у приміщеннях і у громадському транспорті.