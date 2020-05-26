Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Зокрема, Марі Ко стала мером комуни Тіюа-ле-марш. Вона виступає за програму збереження навколишнього середовища та розвитку місцевої економіки.

“Люди обрали мене не тому, що я трансгендер, вони вибрали мою програму. Коли ситуація стає нормальною, тебе перестають відрізняти від інших”, – наголосила Ко.

Співзасновник Національної асоціації трансгендерів Франції Стефані Нико зазначила, що вибори показали, що “наші співгромадяни стають все більш прогресивними”, голосуючи за “гідності людей, незалежно від їх гендерної ідентичності”.