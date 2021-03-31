Влада Франції прийняла рішення на три тижні закрити всі школи. Це пов'язано зі зростаючою кількістю випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє ВВС.

Про закриття шкіл оголосив президент Франції Еммануель Макрон.

Школи будуть закриті з понеділка, 5 квітня. Всі учні перейдуть на дистанційне навчання.

По всій країні діятимуть карантинні обмеження, які раніше ввели в 16 районах Франції.

У Франції зареєстровано понад 4,6 млн випадків коронавірусу і близько 95,5 тисяч смертей, пов’язаних з коронавірусом.

Європейські країни дещо посилили правила в’їзду для громадян інших держав. Наприклад, Іспанія вимагає від туристів, що приїздять з боку Франції сушею — негативний результат тесту на коронавірус. Велика Британія не пускає до себе мандрівників.