Про це повідомляє ВВС.
Про закриття шкіл оголосив президент Франції Еммануель Макрон.
Школи будуть закриті з понеділка, 5 квітня. Всі учні перейдуть на дистанційне навчання.
По всій країні діятимуть карантинні обмеження, які раніше ввели в 16 районах Франції.
У Франції зареєстровано понад 4,6 млн випадків коронавірусу і близько 95,5 тисяч смертей, пов’язаних з коронавірусом.
Європейські країни дещо посилили правила в’їзду для громадян інших держав. Наприклад, Іспанія вимагає від туристів, що приїздять з боку Франції сушею — негативний результат тесту на коронавірус. Велика Британія не пускає до себе мандрівників.
- З 30 березня Польща запроваджує обов’язковий карантин для приїжджих з-за меж шенгенської зони, зокрема й для українців.