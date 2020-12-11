Французька організація з нагляду за конфіденційністю даних CNIL наклала багатомільйонні штрафи на компанії Google та Amazon за відстеження активності користувачів без їхньої згоди.

Про це, зокрема, повідомляють агентства ВВС і AFP.

Так, Google оштрафували на 100 млн євро за порушення правил країни щодо трекерів онлайн-реклами, відомих як файли cookie. Це найбільший штраф, який будь-коли застосовувався CNIL.

У свою чергу американський роздрібний гігант Amazon оштрафували на 35 млн євро за таке ж порушення правил.

Згідно з інформацією CNIL, компанії оштрафовані за “розміщення рекламних файлів cookie на комп’ютерах користувачів без попередньої на те згоди і без надання достатньої інформації”. З їх допомогою компанії відстежували активність відвідувачів сайтів.

У CNIL пояснили, що коли користувач відвідував сайт google.fr, кілька файлів cookie, які використовуються в рекламних цілях, автоматично розміщувалися в його комп’ютері без будь-яких дій з боку користувача.

Це ж відбувалося при відвідуванні amazon.fr.

У французькій організації наголосили, що цей тип файлів cookie “може бути розміщений тільки після того, як користувач висловить свою згоду”. Відтак, були порушені правила отримання попередньої згоди.

За словами регулятора, Google і Amazon не надали чіткої інформації щодо того, як буде використовуватися онлайн-відстеження, а також чи можуть відвідувачі французьких веб-сайтів відмовитися від файлів cookie.

Технологічним гігантам надали три місяці на зміну інформаційних банерів, які відображаються на їх сайтах. Якщо компанії не будуть дотримуватися правил, їх штрафуватимуть ще на 100 тисяч євро на день аж до внесення змін.

ДОВІДКА. Кукі (cookie) – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, що зберігається на комп’ютері користувача. Веб-клієнт (зазвичай веб-браузер) кожного разу при спробі відкрити сторінку відповідного сайту пересилає цей фрагмент даних веб-серверу в складі HTTP-запиту. На практиці зазвичай використовується для: аутентифікації користувача; зберігання персональних вподобань та налаштувань користувача; відстеження стану сеансу доступу користувача; зведення статистики про користувачів.