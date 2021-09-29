У Франції відсторонили від роботи близько 3000 медичних працівників, оскільки вони не були щеплені проти COVID-19.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що для допуску на роботу громадяни мали до 15 вересня отримати принаймні одну дозу вакцини. В іншому разі – писати заяву про звільнення з роботи.

“Я знаю, про що вас прошу. Це в якомусь сенсі ваш обов’язок”, – сказав він.

Після заяви президента у Франції перестав працювати сайт Doctolib, ресурс електронного запису на щеплення, бо люди почали активно записуватися на вакцинацію. Проте в країні все одно є громадяни, які не хочуть вакцинуватися, а серед них і медпрацівники.

Так, 16 вересня заборонили працювати 3 тис. медпрацівників. Це спричинило труднощі у функціонуванні системи охорони здоров’я країни. В одній з лікарень Ніцци на роботу не вийшли 450 працівників, які вирішили страйкувати під будівлею.

У Монтелімарі один із закладів охорони здоров’я почав скасовувати нетермінові операції через брак анестезіологів, бо вони бойкотують вакцинацію.

Французький депутат та лікар швидкої допомоги Христоф Прюдом заявив, що лікарні мають шукати заміну протестувальникам.

Боротьба з антивакцинаторами триває і в Італії.

З 15 жовтня в країні запроваджується COVID-паспорт для державного та приватного сектору. Працівників, які не покажуть його чи негативний результат ПЛР-тесту, жорстко каратимуть. Окрім цього таких громадян не пускатимуть до кафе, ресторанів, кінотеатрів, спортивних залів, громадського транспорту, літаків.

Особи, які не хочуть робити щеплення власним коштом, сплачуватимуть за аналізи на виявлення COVID-19.