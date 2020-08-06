Про це повідомляє Le Figaro.
Джерело видання у правоохоронних органах розповіло, що в заручниках чоловік утримує п’ятьох людей, ще одну жінку він звільнив.
У поліції кажуть, що спільників у зловмисника немає, він діє сам.
Чоловік має пістолет, але не стріляв.
Plusieurs véhicules arrivent en renfort et s’arrêtent devant la sous-préfecture #prisedotagelehavre pic.twitter.com/vmpQV2iwFz
— France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) August 6, 2020
#BreakingNews : Armed man take 6 people #hostage in France’s Le Havre, reports claim he demands ‘free passage to Al #Aqsa Mosque for #Palestinians. #Israel #Le_Havre pic.twitter.com/D5Zi8NBSE0
— ZAHID ABBAS 🇮🇳 (@abbaszahid24) August 6, 2020
За інформацією RTL, зловмисник має психічні розлади. Також видання передає вимоги, які він висуває: звільнити з ізраїльських в’язних усіх палестинських дітей, а також дати доступ усім палестинцям у віці до 40 років до площі перед мечеттю Аль-Акса в Єрусалимі.
Для звільнення заручників мобілізовані всі поліцейські сили міста.
Нагадаємо, вранці 21 июля на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.
Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.
- Президент Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста, проте незабаром видалив записаний для терориста ролик.
- Після публікації Зеленського терорист сам вийшов з автобуса. Він був затриманий, а 13 його заручників випущені на свободу.
- За даними правоохоронців, у Кривоша були спільники.