У французькому місті Гавр озброєний чоловік взяв у заручники людей, що перебували у відділенні банку.

Про це повідомляє Le Figaro.

Джерело видання у правоохоронних органах розповіло, що в заручниках чоловік утримує п’ятьох людей, ще одну жінку він звільнив.

У поліції кажуть, що спільників у зловмисника немає, він діє сам.

Чоловік має пістолет, але не стріляв.

Plusieurs véhicules arrivent en renfort et s’arrêtent devant la sous-préfecture #prisedotagelehavre pic.twitter.com/vmpQV2iwFz — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) August 6, 2020

За інформацією RTL, зловмисник має психічні розлади. Також видання передає вимоги, які він висуває: звільнити з ізраїльських в’язних усіх палестинських дітей, а також дати доступ усім палестинцям у віці до 40 років до площі перед мечеттю Аль-Акса в Єрусалимі.

Для звільнення заручників мобілізовані всі поліцейські сили міста.

Нагадаємо, вранці 21 июля на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.