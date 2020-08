Про це повідомляє Le Figaro.

Джерело видання у правоохоронних органах розповіло, що в заручниках чоловік утримує п’ятьох людей, ще одну жінку він звільнив.

У поліції кажуть, що спільників у зловмисника немає, він діє сам.

Чоловік має пістолет, але не стріляв.

#BreakingNews : Armed man take 6 people #hostage in France’s Le Havre, reports claim he demands ‘free passage to Al #Aqsa Mosque for #Palestinians. #Israel #Le_Havre pic.twitter.com/D5Zi8NBSE0

— ZAHID ABBAS 🇮🇳 (@abbaszahid24) August 6, 2020