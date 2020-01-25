Про це повідомляє Reuters.
Так, міністр охорони здоров’я країни Агнес Бузін заявила на прес-конференції, що влада підтвердила перший в Європі випадок зараження.
Зокрема, два пацієнта були госпіталізовані в Парижі, а третій – в південно-західному місті Бордо.
Один з хворих – “пацієнт китайського походження”, у якого були симптоми лихоманки.
За словами міністра, 48-річний чоловік два дні тому повернувся з поїздки в Китай, яка включала зупинку в Ухані.
“Його помістили в ізольовану кімнату, щоб уникнути будь-якого контакту з зовнішнім світом. Він в порядку”, – сказала вона.
Як повідомлялося раніше, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Уперше вірус був виявлений в місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване в 80-ти кілометрах від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин. Станом на 24 січня відомо про 25 жертв китайського нетипового коронавірусу та понад 800 хворих. Вже у 13 містах провінції Хубей (Китай) прийняли рішення обмежити в’їзди і виїзди, а також роботу громадського транспорту через коронавируса.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби убезпечити себе, а також про те, якими є симптоми незвичайного захворювання.
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