У Франції троє мігрантів загинули, а четвертий отримав серйозні травми, бо на них наїхав потяг. Мігранти вирішили поспати на залізничних рейсах і не почули, коли о п'ятій ранку потяг наближався.

Про це повідомляє BBC.

Поки не вдалося ідентифікувати загиблих. Про двох з них відомо, що вони були громадянами Алжиру. Четвертий постраждалий – 28-річний мігрант. Його госпіталізували із травмами кінцівок, живота та переломом тазу.

За словами очільника міста, де відбувся інцидент, мігранти спали або на рейсах, або поряд. Коли о п’ятій ранку до них наближався потяг, вони прокинулися та намагалися втекти, але вже було запізно.

Через інцидент було тимчасово зупинено рух потягів. Його відновили о 8 ранку, тобто через 3 години.