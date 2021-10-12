Про це повідомляє BBC.
Поки не вдалося ідентифікувати загиблих. Про двох з них відомо, що вони були громадянами Алжиру. Четвертий постраждалий – 28-річний мігрант. Його госпіталізували із травмами кінцівок, живота та переломом тазу.
За словами очільника міста, де відбувся інцидент, мігранти спали або на рейсах, або поряд. Коли о п’ятій ранку до них наближався потяг, вони прокинулися та намагалися втекти, але вже було запізно.
Через інцидент було тимчасово зупинено рух потягів. Його відновили о 8 ранку, тобто через 3 години.
- Афганські громадяни, яких нещодавно евакуювали до Великої Британії через захоплення влади в країні представниками “Талібану”, ладні повернутися, аби не проживати в готелях без права на вільне пересування.