Мережа спортивних магазинів Decathlon припинить торгівлю каное на півночі Франції, щоб запобігти спробі мігрантів використовувати їх для переправи до Англії.

Про це повідомляє The Guardian.

“Купівля каное більше буде неможлива в магазинах Decathlon у Кале та Гранд-Синті, неподалік Дюнкерка, з урахуванням нинішнього контексту”, – повідомили в мережі Decathlon.

Водночас у компанії зазначили, що каное можна буде придбати через онлайн-магазин. Натомість засоби безпеки, такі як рятувальні жилети та термозахист, продовжуватимуть продавати у магазинах Кале та Гранд-Синті.

Зазначимо, що 12 листопада трьох мігрантів, які прямували в Британію, було оголошено зниклими безвісти після їхньої спроби перетнути Ла-Манш на каное. 11 листопада два каное було знайдено біля узбережжя Кале, двох людей вдалося врятувати з води.

Міністерство внутрішніх справ Британії повідомило, що 11 листопада на невеликих човнах в країну прибуло 1185 осіб. Це назвали рекордом міграційної кризи.

Нагадаємо, у Франції потяг переїхав чотирьох мігрантів, які заснули на рейсах. Через подію було тимчасово зупинено рух потягів.