Про це повідомляє The Guardian.
“Купівля каное більше буде неможлива в магазинах Decathlon у Кале та Гранд-Синті, неподалік Дюнкерка, з урахуванням нинішнього контексту”, – повідомили в мережі Decathlon.
Водночас у компанії зазначили, що каное можна буде придбати через онлайн-магазин. Натомість засоби безпеки, такі як рятувальні жилети та термозахист, продовжуватимуть продавати у магазинах Кале та Гранд-Синті.
Зазначимо, що 12 листопада трьох мігрантів, які прямували в Британію, було оголошено зниклими безвісти після їхньої спроби перетнути Ла-Манш на каное. 11 листопада два каное було знайдено біля узбережжя Кале, двох людей вдалося врятувати з води.
Міністерство внутрішніх справ Британії повідомило, що 11 листопада на невеликих човнах в країну прибуло 1185 осіб. Це назвали рекордом міграційної кризи.
Нагадаємо, у Франції потяг переїхав чотирьох мігрантів, які заснули на рейсах. Через подію було тимчасово зупинено рух потягів.
- Біженці атакували польських військових. Спецслужби Білорусі озброїли мігрантів зброєю та шумовими гранатами.
- ЄС розширить санкції проти Білорусі через мігрантів. Відомство акцентувало, що мігранти поводять себе агресивно та кидають каміння у польських військових.