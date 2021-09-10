У Франції резидентам-медикам, які боролися з пандемією коронавірусу COVID-19, надали можливість отримати громадянство країни за скороченою процедурою.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Фуад Кербідж — лікар з Лівану. Він працював у Франції тривалий час і влітку подав заявку на отримання французького громадянства. Як медик, який боровся з коронавірусом COVID-19, він отримав його за скороченою процедурою.

Його історія — не єдина. Франція надала можливість отримати громадянство за аналогічною схемою 12 тисячам резидентів (було 16 тисяч заявників). Це була програма для тих, що були на передовій у боротьбі проти COVID-19. Це лікарі, медсестри, прибиральники, касири та збирачі сміття. Вони отримали право на громадянство через два роки, а не п’ять, як за звичною процедурою.

Інформацію підтвердила представниця французького уряду Марлен Скіаппа.

“Вони віддали себе країні, а країна зробила їм крок назустріч”, – пояснила вона.

Подібні програми працювали й в інших країнах. Зокрема, громадянство отримали 29 тисяч медичних працівників у США.

У Великій Британії тисячі медичних працівників отримали безплатне подовження віз. Мігранти, які працюють в країні медиками, а це 13,8% від усіх представників сфери охорони здоров’я, отримали право залишитися в країні на невизначений термін.