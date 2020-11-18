Про це повідомляє видання The Local.
“Це дуже важливо для французьких сімей, дітей та всього сектору”, – сказав міністр сільського господарства Франції Жюльєн Денорманді, підтвердивши, що продаж різдвяних ялинок може початися 20 листопада.
Минулого тижня уряд оголосив, що різдвяні ялинки будуть вважатися “предметами першої необхідності”, а це означає, що їх продаж і покупка не будуть заборонені чинними в даний час правилами карантину.
Денорманді підкреслив, що продавати ялинки будуть в основному на вулиці. В якості ймовірних місць для продажу були запропоновані садові центри, відкриті ринки і автостоянки супермаркетів.
Уряд заявив, що незабаром опублікує указ, в якому будуть викладені правила продажу. У вівторок вранці цей указ ще не був опублікований.
Рішення дозволити продаж різдвяних ялинок під час карантину було прийнято після інтенсивного лобіювання з боку галузі, яка побоювалася повного обвалу своїх річних продажів, оскільки тільки роздрібним торговцям дозволяється продавати “предмети першої необхідності”.
Карантинні обмеження у Франції дозволяють працювати тільки певним магазинам, таким як супермаркети, продуктові магазини і аптеки. При цьому навіть супермаркетам забороняється продавати “другорядні” товари, такі як одяг, DVD-диски і книги. Більшість інших типів магазинів, в тому числі флористи, які продають ялинки на Різдво, закриті. Але вони можуть працювати “на винос”.
Поточні карантинні обмеження триватимуть до 1 грудня, хоча уряд ясно дало зрозуміти, що локдаун буде продовжений.
Жива новорічна ялинка популярна у Франції, і щорічно її продають близько п’яти мільйонів штук. Найбільший регіон, де вирощують різдвяні ялинки, – це природний парк Морван на сході Франції, який щорічно поставляє ялинку в Єлисейський палац президента.
- Міністр охорони здоров’я Бельгії Франк Ванденбрук дозволив двом місцевим Санта Клаусам – Сінтерклаасу і Пер-Ноелю – не йти на 10-денний карантин після прибуття до Бельгії, щоб вони встигли роздати дітям новорічні подарунки.