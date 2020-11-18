У Франції новорічні ялинки надійдуть у продаж з п'ятниці, 20 листопада. Уряд оголосив їх предметами першої необхідності.

Про це повідомляє видання The Local.

“Це дуже важливо для французьких сімей, дітей та всього сектору”, – сказав міністр сільського господарства Франції Жюльєн Денорманді, підтвердивши, що продаж різдвяних ялинок може початися 20 листопада.

Минулого тижня уряд оголосив, що різдвяні ялинки будуть вважатися “предметами першої необхідності”, а це означає, що їх продаж і покупка не будуть заборонені чинними в даний час правилами карантину.

Денорманді підкреслив, що продавати ялинки будуть в основному на вулиці. В якості ймовірних місць для продажу були запропоновані садові центри, відкриті ринки і автостоянки супермаркетів.

Уряд заявив, що незабаром опублікує указ, в якому будуть викладені правила продажу. У вівторок вранці цей указ ще не був опублікований.

Рішення дозволити продаж різдвяних ялинок під час карантину було прийнято після інтенсивного лобіювання з боку галузі, яка побоювалася повного обвалу своїх річних продажів, оскільки тільки роздрібним торговцям дозволяється продавати “предмети першої необхідності”.

Карантинні обмеження у Франції дозволяють працювати тільки певним магазинам, таким як супермаркети, продуктові магазини і аптеки. При цьому навіть супермаркетам забороняється продавати “другорядні” товари, такі як одяг, DVD-диски і книги. Більшість інших типів магазинів, в тому числі флористи, які продають ялинки на Різдво, закриті. Але вони можуть працювати “на винос”.

Поточні карантинні обмеження триватимуть до 1 грудня, хоча уряд ясно дало зрозуміти, що локдаун буде продовжений.

Жива новорічна ялинка популярна у Франції, і щорічно її продають близько п’яти мільйонів штук. Найбільший регіон, де вирощують різдвяні ялинки, – це природний парк Морван на сході Франції, який щорічно поставляє ялинку в Єлисейський палац президента.