Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Один центр вакцинації на південному сході Франції залили водою з пожежних шлангів. Днем пізніше іншу клініку на південному заході підпалили, повідомляють місцеві ЗМІ.
Інциденти сталися у вихідні дні на тлі демонстрацій проти більш жорстких заходів щодо стримування пандемії.
У суботу більше 100 000 людей вийшли на вулиці міст Франції, щоб висловитися проти обмежувальних заходів, запроваджених урядом.
Серед нових заходів: обов’язкове щеплення медичних працівників та медичні перепустки для доступу до більшості громадських місць.
Уряд президента Емманюеля Макрона звинуватили у порушенні свобод громадян.
- Прем’єрміністр Жан Кастекс заявив, що Франція посилить обмеження для нещеплених туристів із низки країн.
- Раніше повідомлялося, що всі медичні працівники у Франції повинні бути повністю вакциновані проти COVID-19 до вересня, інакше вони ризикують не отримати зарплату.