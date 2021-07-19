У Франції розгромили два центри вакцинації на тлі протестів проти запровадження урядом більш жорстких правил щодо боротьби із пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Один центр вакцинації на південному сході Франції залили водою з пожежних шлангів. Днем пізніше іншу клініку на південному заході підпалили, повідомляють місцеві ЗМІ.

Інциденти сталися у вихідні дні на тлі демонстрацій проти більш жорстких заходів щодо стримування пандемії.

У суботу більше 100 000 людей вийшли на вулиці міст Франції, щоб висловитися проти обмежувальних заходів, запроваджених урядом.

Серед нових заходів: обов’язкове щеплення медичних працівників та медичні перепустки для доступу до більшості громадських місць.