Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Судове засідання у справі проти колишнього президента Франції мали розпочатися ще в березні, але через те, що адвокат Саркозі захворів на COVID-19, їх довелося перенести.

Ніколя Саркозі звинувачують у порушенні законодавчого обмеження витрат на виборчу кампанію. Начебто витративши на кампанію 22,5 мільйона євро Саркозі майже вдвічі перевищив норму. Для прикриття незаконних витрат була найнята PR-компанія Bygmalion, яка виставила рахунок за свої послуги не президенту, а його політичній партії.

Наразі прокурори визнають, що не можуть довести, що саме Саркозі організував або брав участь у схемі, але вони стверджують, що експрезидент був обізнаним про її існування. Саркозі заперечує власну провину. В разі обвинувачувального вироку йому загрожує рік в’язниці та 3750 євро штрафу.

Ніколя Саркозі був 23-м президентом Франції і очолював її в 2007-2012 роках.