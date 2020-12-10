Про це повідомляє CNN.

У звіті, опублікованому комітетом, розглядаються медичні процедури, протезування та імплантати, які покращують “фізичні, когнітивні, сприйнятливі і психологічні здібності”, і можуть дозволити відстежувати місце розташування або зв’язуватися з системами озброєння та іншими солдатами.

Інші можливі заходи втручання включають спеціальні препарати для запобігання болю, стресу і втоми, а також речовини, які поліпшили б психічну стійкість, якщо солдат потрапив в полон.

У комітеті зазначили, що Франції необхідно підтримувати “оперативну перевагу своїх збройних сил в складних стратегічних умовах”, дотримуючись при цьому норми, що регулюють військове і гуманітарне право, і “фундаментальні цінності суспільства”.

У зв’язку з цим було вирішено заборонити будь-які модифікації, які могли б вплинути на здатність солдат управляти застосуванням сили або вплинути на їх почуття “людяності”.

Інші заборонені модифікації включають когнітивні імплантати, які можуть вплинути на свободу волі солдата, або зміни, які можуть вплинути на його реінтеграцію в цивільне життя.