Про це повідомляє французьке видання Le Parisien.

До цього у Франції можна було безплатно зробити ПЛР-тест на коронавірус. При цьому, не потрібно було доводити, що ти контактував з хворим на коронавірус чи маєш певні симптоми захворювання. Це коштувало країні понад 6,2 млрд євро.

Тепер тест на коронавірус для французів коштуватиме від 22 (тест на антиген) до 44 євро (ПЛР-тест).

При цьому, безплатно тестуватися зможуть особи віком до 18 років.

Важливо, що якщо тестування на коронавірус вимагатиме лікар, оскільки виявить певні симптоми захворювання у пацієнта — йому повністю відшкодують вартість.

Наразі у Франції 45 млн громадян повністю вакциновано проти коронавірусу. Ще 7 мільйонів громадян – вакциновано лише першою дозою чи взагалі не щеплені.