У Парижі (Франція) поновилися протести проти законопроєкту про відповідальність за зйомку або фотографування правоохоронців. У місті почалися заворушення.

Про це повідомляє Associated Press.

У Парижі на вулиці вийшли кілька тисяч людей. Аналогічні акції пройшли в Ліоні, Ліллі, Тулузі і інших французьких містах.

У протестах взяли участь великі профспілки, також багато хто прийшов на протест в жовтих жилетах.

Кілька разів виникали сутички з правоохоронцями. За повідомленнями префектури поліції Парижа, була зірвана спроба звести барикаду на одній з вулиць.

Повідомляється, що учасники протесту палили машини і вуличні меблі, деякі кидали в поліцію петарди і димові шашки.

Активісти несли плакати з гаслами “Свобода, рівність, братерство, для кого?”, “Макрон, досить!”, “Закон про безпеку – ні, ні! Соціальна справедливість – так, так!”, “Франція: країна з правами для поліцейських “.

В результаті було затримано більше 20 осіб; в одному з інцидентів поліція застосувала сльозогінний газ.

Скандальний законопроєкт

Йдеться про законопроєкт “Про глобальну безпеку”, який нижня палата французького парламенту підтримала минулого тижня в першому читанні.

Особливе невдоволення мітингувальників викликає стаття 24 цього документа, яка кваліфікує фото- і відеозйомку окремих поліцейських як кримінальний злочин, якщо поширення цих кадрів “загрожує їх фізичній чи психічній недоторканності”.

За таке правопорушення – в разі ухвалення закону – можна буде отримати рік в’язниці або штраф у розмірі 45 тисяч євро.

Критики законопроєкту говорять про те, що він підриває свободу ЗМІ документувати випадки жорстокості з боку поліції. Журналістські об’єднання і правозахисники побоюються “нападу на свободу слова”.

В уряді ж стверджують, що ухвалення документа допоможе захистити офіцерів від зловживань у Мережі.