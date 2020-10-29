У Франції після трьох нападів за день — в Ніцці, Авіньйоні та біля генконсульства Саудівської Аравії — оголосили максимальний рівень терористичної загрози.

Про це повідомляє BFMTV.

Сьогодні у Франції, після атаки в Ніцці сталося ще дві — в Авіньйоні приблизно о 11:15 невідомий напав на поліціянтів, але був застрелений.

Також французьке посольство повідомило, що з ножем напали на охоронця генконсульства Саудівської Аравії.

У зв’язку з цим у країні оголосили максимальний рівень терористичної загрози.

Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс під час виступу в Національних зборах заявив, що відповідь влади буде жорсткою, негайною й нещадною — по всій країні на максимальному рівні буде введено антитерористичний план Vigipirate.