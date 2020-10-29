Про це повідомляє BFMTV.
Сьогодні у Франції, після атаки в Ніцці сталося ще дві — в Авіньйоні приблизно о 11:15 невідомий напав на поліціянтів, але був застрелений.
Також французьке посольство повідомило, що з ножем напали на охоронця генконсульства Саудівської Аравії.
У зв’язку з цим у країні оголосили максимальний рівень терористичної загрози.
Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс під час виступу в Національних зборах заявив, що відповідь влади буде жорсткою, негайною й нещадною — по всій країні на максимальному рівні буде введено антитерористичний план Vigipirate.
- Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці в Ніцці біля Нотр-Дама чоловік з ножем напав на людей. Загинули дві жінки та чоловік, ще кілька осіб отримали різані рани.