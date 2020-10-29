Про це повідомляє BFMTV.

Сьогодні у Франції, після атаки в Ніцці сталося ще дві — в Авіньйоні приблизно о 11:15 невідомий напав на поліціянтів, але був застрелений.

Також французьке посольство повідомило, що з ножем напали на охоронця генконсульства Саудівської Аравії.

У зв’язку з цим у  країні оголосили максимальний рівень терористичної загрози.

Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс під час виступу в Національних зборах заявив, що відповідь влади буде жорсткою, негайною й  нещадною — по всій країні на максимальному рівні буде введено  антитерористичний план Vigipirate.

  • Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці в Ніцці біля Нотр-Дама чоловік з ножем напав на людей. Загинули дві жінки та чоловік, ще кілька осіб отримали різані рани.