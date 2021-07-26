Парламент Франції схвалив законопроєкт про посилення заходів щодо боротьби з пандемією коронавірусу, який розширює дію санітарних пропусків та запроваджує обов'язкову вакцинацію медпрацівників.

Про це повідомляється на порталі Національної асамблеї республіки.

“Національні збори прийняли законопроэкт про врегулювання кризи в галузі охорони здоров’я з урахуванням тексту об’єднаної паритетної комісії”, – йдеться в повідомленні парламенту в Twitter.

✅ L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.

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На сайті уряду Франції повідомляється, що санітарний пропуск – це паперовий або електронний документ, який підтверджує, що людина безпечна для оточуючих з точки зору передачі коронавірусної інфекції.

Отримати його можуть громадяни, щеплені вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson, а також недавно перехворіли або отримали негативний результат ПЛР-тесту. Уряд республіки планує також окремо визначити, які іноземні сертифікати про вакцинацію будуть враховуватися.

Пропуск стане обов’язковим з початку серпня, його будуть перевіряти при вході в кафе, ресторани або при посадці на поїзд, автобус і літак. Раніше, з 21 липня, система застосування санітарних пропусків вже запрацювала при проході на концерти, фестивалі, спортивні заходи та інші культурні події, в яких беруть участь понад 50 осіб.

Спочатку пропуски будуть перевірятися тільки у повнолітніх, проте з 30 вересня підлягати перевірці будуть і підлітки від 12 років. Планується, що нові правила будуть діяти до 15 листопада, проте терміни можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації, сказано в тексті закону.

Раніше парламент Франції обговорював більш сувору версію законопроєкту: передбачалося, зокрема, використання пропусків для доступу на веранди кафе і ресторанів. Крім того, планувалося, що пропуск буде потрібний для відвідування заходів, де умови дозволяють вмістити понад 50 осіб, тепер він буде потрібен лише при фактичному знаходженні на заході такої кількості відвідувачів.

Протести у Франції

24 липня у Франції відбувся протест противників коронавірусних обмежень, який переріс в сутички активістів з представниками правоохоронних органів.

Протестувальники в Парижі кидали в поліціянтів петарди. В результаті сутичок є постраждалі.

У відповідь поліціянти використовували водомети, кийки та сльозогінний газ.

Аби стримати поліціянтів, на деяких вулицях активісти почали будувати барикади.

Аналогічні акції відбулися у французьких містах на минулих вихідних. За даними МВС Франції, в них брали участь 114 тисяч осіб. В Парижі – 18 тисяч осіб.

Президент Еммануель Макрон оголосив про плани запустити COVID-перепустки на початку цього місяця, а також про обов’язкову вакцинацію всіх медичних працівників до вересня.

Але багатьом французам плани Макрона здалися неоднозначними. В ході протестів проти них у Франції на цьому тижні демонстранти розгромили два центри вакцинації.