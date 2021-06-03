Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що з 15 червня країна почне пропонувати вакцини проти COVID-19 людям у віці від 12 до 18 років.

Про це повідомляє France 24.

Макрон також зазначив, що 50 % дорослого населення Франції наразі отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу, назвавши це “воістину поворотним моментом” в кампанії по вакцинації в країні.

Рішення про вакцинацію підлітків було прийнято на тлі дискусій про те, чи слід в першу чергу зарезервувати щеплення для дорослих, які більш уразливі до вірусу, або почати вакцинацію молоді, щоб якомога швидше захистити більшу частину населення.

При цьому, Макрон закликав людей залишатися “надзвичайно обережними та пильними” і сказав, що в деяких регіонах все ще буде вимагатися носіння масок на відкритому повітрі.

Наразі Франція виходить зі свого третього загальнонаціонального локдауна: ресторанам і кафе тепер дозволено обслуговувати клієнтів на вулиці, а відкриття прийому гостей в приміщенні заплановано на 9 червня.

Крім того, тиск на лікарні знизився: число пацієнтів з COVID-19, що знаходяться у відділенні інтенсивної терапії, в останні тижні неухильно знижується.