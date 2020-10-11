Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.
Так, за 10 жовтня зафіксовано 26 896 нових випадків – це новий рекорд по країні.
Незважаючи на велику кількість позитивних результатів тестувань, кількість смертей залишається доволі низькою – 54 випадки за останню добу.
В цілому 1456 осіб перебувають у відділенні інтенсивної терапії, що на 17 осіб більше, ніж днем раніше.
В Іль-де-Франс, найбільш густонаселеному регіоні Франції (12 мільйонів жителів), коефіцієнт заповнення ліжок у відділеннях інтенсивної терапії пацієнтами з COVID-19 на цьому тижні перевищив 40%.
Загальна кількість померлих з початку епідемії перевищила 32 000 осіб.
- Раніше повідомлялося, що уряд Франції ухвалив рішення посилити карантинні обмеження в чотирьох містах у зв’язку зі спалахом COVID-19.