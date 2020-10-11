Служба громадського здоров'я Франції зафіксувала за добу майже 27 тисяч випадків зараження COVID-19.

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

Так, за 10 жовтня зафіксовано 26 896 нових випадків – це новий рекорд по країні.

Незважаючи на велику кількість позитивних результатів тестувань, кількість смертей залишається доволі низькою – 54 випадки за останню добу.

В цілому 1456 осіб перебувають у відділенні інтенсивної терапії, що на 17 осіб більше, ніж днем ​​раніше.

В Іль-де-Франс, найбільш густонаселеному регіоні Франції (12 мільйонів жителів), коефіцієнт заповнення ліжок у відділеннях інтенсивної терапії пацієнтами з COVID-19 на цьому тижні перевищив 40%.

Загальна кількість померлих з початку епідемії перевищила 32 000 осіб.