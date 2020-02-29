У Франції закликали утриматися від рукостискань через коронавірус

Про це пише Reuters.
За словами міністра охорони здоров’я Олів’є Віра, Франція також закриє кілька шкіл в районі Уази на північ від Парижа, щоб зупинити поширення вірусу.
“Вірус зараз циркулює на нашій території … Я рекомендую, щоб люди поки не тиснули один одному руки”, – сказав Веран.
Він також закликав громадян допомогти зупинити поширення вірусу, дотримуючись правил безпеки влади.
“Захисти себе і своїх близьких”, – додав міністр.
- У Всесвітній організації з охорони здоров’я припускають, що атиповий китайський коронавірус може вирости в пандемію.