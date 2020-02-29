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У Франції закликали утриматися від рукостискань через коронавірус

Французька влада закликали утримуватися від рукостискань, щоб запобігти зараженню на коронавірус.

Субота, 29 лютого 2020, 18:18

Про це пише Reuters.

За словами міністра охорони здоров’я Олів’є Віра, Франція також закриє кілька шкіл в районі Уази на північ від Парижа, щоб зупинити поширення вірусу.

“Вірус зараз циркулює на нашій території … Я рекомендую, щоб люди поки не тиснули один одному руки”, – сказав Веран.

Він також закликав громадян допомогти зупинити поширення вірусу, дотримуючись правил безпеки влади.

“Захисти себе і своїх близьких”, – додав міністр.

  • У Всесвітній організації з охорони здоров’я припускають, що атиповий китайський коронавірус може вирости в пандемію.
Теги: Франція, коронавірус, рукопожатие

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