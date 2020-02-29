У Франції закликали утриматися від рукостискань через коронавірус

Французька влада закликали утримуватися від рукостискань, щоб запобігти зараженню на коронавірус.

Про це пише Reuters.

За словами міністра охорони здоров’я Олів’є Віра, Франція також закриє кілька шкіл в районі Уази на північ від Парижа, щоб зупинити поширення вірусу.

“Вірус зараз циркулює на нашій території … Я рекомендую, щоб люди поки не тиснули один одному руки”, – сказав Веран.

Він також закликав громадян допомогти зупинити поширення вірусу, дотримуючись правил безпеки влади.

“Захисти себе і своїх близьких”, – додав міністр.