Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Сусіди викликали поліцію після того, як побачили жінку на даху будинку. Вона залізла туди, ховаючись від чоловіка.

Коли до будинку прибули поліціянти, 48-річний чоловік відкрив вогонь по ним. Зловмисник убив одного офіцера і поранив іншого. Потім він підпалив будинок і знову почав стріляти, убивши ще двох офіцерів.

Загиблі офіцери: 45-річний Сіріл Морель, 37-річний Ремі Дюпі, 21-річний Арно Мавел. Постраждала від домашнього насильства жінка в результаті була врятована офіцерами елітного тактичного підрозділу поліції.

AFP

Як повідомляє французька телекомпанія France Info з посиланням на мера міста Сен-Жюста Франсуа Шотаро, слідчі намагаються визначити, злочинець загинув в результаті пожежі в будинку або йому вдалося втекти.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття сім’ям загиблих поліціянтів.

Елітна тактична поліція і пожежники залишаються на місці події в селі в департаменті Пюї-де-Дом в гірському регіоні Центральний гірський масив Франції.