Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Сусіди викликали поліцію після того, як побачили жінку на даху будинку. Вона залізла туди, ховаючись від чоловіка.
Коли до будинку прибули поліціянти, 48-річний чоловік відкрив вогонь по ним. Зловмисник убив одного офіцера і поранив іншого. Потім він підпалив будинок і знову почав стріляти, убивши ще двох офіцерів.
Загиблі офіцери: 45-річний Сіріл Морель, 37-річний Ремі Дюпі, 21-річний Арно Мавел. Постраждала від домашнього насильства жінка в результаті була врятована офіцерами елітного тактичного підрозділу поліції.
Як повідомляє французька телекомпанія France Info з посиланням на мера міста Сен-Жюста Франсуа Шотаро, слідчі намагаються визначити, злочинець загинув в результаті пожежі в будинку або йому вдалося втекти.
Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття сім’ям загиблих поліціянтів.
Ils intervenaient pour secourir une femme victime de violences conjugales dans le Puy-de-Dôme, trois gendarmes ont été tués, un quatrième blessé. La Nation s’associe à la douleur des familles. Pour nous protéger, nos forces agissent au péril de leur vie. Ce sont nos héros.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 23, 2020
Елітна тактична поліція і пожежники залишаються на місці події в селі в департаменті Пюї-де-Дом в гірському регіоні Центральний гірський масив Франції.