У французькому місті Гавр здався поліції чоловік, який захопив відділення банку та тримав заручників шість годин.

Про це повідомляє французьке радіо France Info.

Зазначається, що безпосередньо переговори зі зловмисником тривали чотири години. На момент захоплення заручників всередині банку знаходилось сім людей. Останній заручник був звільнений о 10:45.

Підозрюваний здався і був заарештований.

За попередніми даними, зловмиснику – 34 роки, він відомий поліції своєю злочинністю і психіатричними проблемами.