Про це повідомляє французьке радіо France Info.
Зазначається, що безпосередньо переговори зі зловмисником тривали чотири години. На момент захоплення заручників всередині банку знаходилось сім людей. Останній заручник був звільнений о 10:45.
Підозрюваний здався і був заарештований.
За попередніми даними, зловмиснику – 34 роки, він відомий поліції своєю злочинністю і психіатричними проблемами.
- Нагадаємо, у французькому місті Гавр озброєний чоловік взяв у заручники людей, що перебували у відділенні банку. Він вимагав звільнити з ізраїльських в’язних усіх палестинських дітей, а також дати доступ усім палестинцям у віці до 40 років до площі перед мечеттю Аль-Акса в Єрусалимі.