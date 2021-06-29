Уряд Франції готовий ухвалити закон, який дозволяє самотнім жінкам та лесбійським парам вдаватися до екстракорпорального запліднення (ЕКО), що раніше було дозволено лише гетеросексуальним парам.

Про це повідомляє BBC.

Протягом двох років у Національній асамблеї (нижня палата) тривали дебати. Деякі групи були проти розширення репродуктивних прав.

Через те, що до цього лесбійки та самотні жінки не мали права на ЕКО у Франції, вони їздили до Бельгії та Іспанії.

Якщо Франція дозволить ЕКО для лесбійок та самотніх жінок, то приєднається до решти десяти країн на території Європейського союзу. ЕКО для лесбійок та самотніх жінок дозволено в Данії, Фінляндії, Ірландії, Люксембургу, Мальті, Нідерландах, Португалії та Швеції. Також така практика поширена в Ісландії та Норвегії.

Опитування Ifop засвідчило, що 67% французів підтримують новий законопроєкт. Аби заблокувати документ, до Сенату Франції внесли понад 1,5 тисячі поправок, однак останнє слово за Національними зборами. Вірогідно, закон буде ухвалено, оскільки його підтримує пропрезидентська партія La République en Marche (LREM), в якої більшість.

ЕКО дозволено робити жінкам віком до 43 років. При цьому, всі витрати покриває французька служба охорони здоров’я. Діти, зачаті у такий спосіб, зможуть дізнатися про особу донора, коли стануть дорослими. Наразі у Франції дані про особу донора мають залишатися анонімними.