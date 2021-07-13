Всі медичні працівники у Франції повинні бути повністю вакциновані проти COVID-19 до вересня, інакше вони ризикують не отримати зарплату.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Вимога поширюється на лікарів, медсестер, офісний персонал і волонтерів.

Президент Еммануель Макрон також заявив, що з наступного місяця необхідно буде мати медичні карти для відвідування таких місць, як магазини, бари, кінотеатри і поїзди далекого прямування. У пропуску буде вказано, що людина вакцинована або у неї недавній негативний результат тесту на коронавірус.

Міністр охорони здоров’я Олів’є Веран на телеканалі LCI заявив, що медпрацівники повинні бути вакциновані до 15 вересня, інакше їм можуть не виплатити зарплату.

Так звані пропуски здоров’я вже використовуються для відвідування, наприклад нічних клубів. Однак з 21 липня пропуски будуть потрібні для відвідування фестивалів, театрів і лікарень; вони мають бути у всіх, хто старше 12 років.

Наразі у Франції ростуть випадки захворювання, при цьому штам Delta є причиною великої кількості госпіталізацій.

У п’ятницю група вчених, які консультують французький уряд з питань охорони здоров’я, попередила про четверту хвилю у найближчі місяці і заявила, що до 95% населення буде потрібно вакцинувати, щоб контролювати поширення вірусу.

Зараз у Франції трохи більше половини населення отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу і менше 40% повністю вакциновані. Вакцинують у Франції безкоштовно.