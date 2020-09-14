У французькому місті Ренн в регіоні Бретань був проведений перший Всесвітній велопробіг нудистів. Подібні заходи в Парижі та Ліоні заборонили в останній момент.

Про це повідомляє видання RFI.

World Naked Bike Ride (WNBR) або Cyclonudista, як його часто називають, популярний в Бельгії, Іспанії, Німеччини та США.

І хоча у Франції існує один з найпотужніших нудистських рухів в Європі, подібні заходи тут ніколи не дозволялися.

Але в суботу в Ренні все ж відбувся нудистський велопробіг: деякі велосипедисти мали на собі лише годинник або капелюх. Вони проїхали 15 км по вулицях і парках.

Префект трохи змінив маршрут, щоб уникнути центру міста, але в іншому 70 осіб крутили педалі, як і планувалося спочатку.

🇫🇷 Interdite à Paris et Lyon, la première #Cyclonudista de #France a été autorisée à #Rennes. Une centaine de cyclistes nus ont défilé dans les rues de la capitale bretonne pour attirer l’attention sur la vulnérabilité de l’homme et de son écosystème pic.twitter.com/kJIbDyzhFY — Alexandre (@alex_le_bars) September 13, 2020

Велопробіг “Голий” має “зелене” коріння і був заснований у 2003 році для підвищення обізнаності щодо зміни клімату та вразливості нашої планети. Екологічний транспорт, такий як їзда на велосипеді, краще економних автомобілів.