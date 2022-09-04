У Франції на фестивалі фотожурналістики Visa pour l'Image нагородили в українського фотографа Євгена Малолєтку. Йому присудили найпрестижнішу нагороду за репортажі з Маріуполя.

Про це повідомило DW.

Український фотограф працює в американському інформаційному агентстві Associated Press (AP). Фестиваль проходив на південному заході Франції у Перпіньяні.

Євген Малолєтка отримав нагороду Visa Gold News. Сам фестиваль вважається однією з найважливіших подій фотожурналістики у світі.

Український фотограф разом з земляком 37-річним Мстиславом Черновим, який працює відеооператором, увійшли до Маріуполя 23 лютого. Вони прибули до міста за годину до перших бомбардувань. Журналісти знаходилися у місті до 15 березня.

Євген Малолєтка заявив, що 20 днів у Маріуполі перетворилися “на довгий день без кінця, дедалі гірше і гірше”. Він висловив таке до того, як оприлюднили фотографії загиблих дітей, вагітних жінок під завалами та вириті масові могили, бо похорони не могли організувати через бомбардування.

На фестивалі Україна стала однією з головних тем. Торік нагороду отримав бірманський фотограф за висвітлення “весняної революції”, але з міркувань безпеки вперше переможця оголосили анонімно. У 2020 році премію отримав Фабіо Буччареллі за кадри з Бергамо, який став епіцентром пандемії Covid-19 в Італії.