Про це повідомляє американська інформаційна агенція CNN.
З урахуванням обмежень, пов’язаних з коронавірусом, ця цифра нижча, ніж у попередні роки, за словами міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманіна.
Загалом у 2019 році було спалено 1 316 автомобілів. Однак, на допити було доставлено більше людей, ніж у попередні роки, 441 доставлено проти 376 у 2019 році.
У Страсбурзі, на північному сході Франції, 31 особу доставили на допит після того, як запалили транспортні засоби та сміттєві баки.
Шестеро з опитаних були неповнолітніми, які порушили комендантську годину, а решта пов’язані з імовірним підпалом, згідно з владою Страсбурга, яка також підтвердила, що четверо поліціантів отримали легкі поранення.
Попри обмеження щодо коронавірусу, у центральній Франції в департаменті Йонна влада заявила, що незаконна вечірка з 1 500 особами все ще триває станом на південь суботи за місцевим часом. Поліція на місці намагається контролювати ситуацію, йдеться у заяві влади.
- Сотні будинків зруйновані, десятки тисяч осіб евакуйовані внаслідок сильних природних пожеж в американському штаті Колорадо, які стрімко поширилися через сильний вітер.
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