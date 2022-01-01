Загалом у Франції напередодні Нового року підпалили 874 автомобілів, що є частиною багаторічної традиції.

Про це повідомляє американська інформаційна агенція CNN.

З урахуванням обмежень, пов’язаних з коронавірусом, ця цифра нижча, ніж у попередні роки, за словами міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманіна.

Загалом у 2019 році було спалено 1 316 автомобілів. Однак, на допити було доставлено більше людей, ніж у попередні роки, 441 доставлено проти 376 у 2019 році.

У Страсбурзі, на північному сході Франції, 31 особу доставили на допит після того, як запалили транспортні засоби та сміттєві баки.

Шестеро з опитаних були неповнолітніми, які порушили комендантську годину, а решта пов’язані з імовірним підпалом, згідно з владою Страсбурга, яка також підтвердила, що четверо поліціантів отримали легкі поранення.

Попри обмеження щодо коронавірусу, у центральній Франції в департаменті Йонна влада заявила, що незаконна вечірка з 1 500 особами все ще триває станом на південь суботи за місцевим часом. Поліція на місці намагається контролювати ситуацію, йдеться у заяві влади.