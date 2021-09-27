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У Франції невідомий жбурнув яйце в Макрона, – відео

У Ліоні невідомий кинув яйце в президента Франції Еммануеля Макрона. Його затримала служба безпеки.

Понеділок, 27 вересня 2021, 16:29

Про це повідомляє видання Lyon Mag.

Відомо, що інцидент стався під час Міжнародної виставки громадського харчування та гостинності. Яйце влучило у плече Макрона, проте не розбилося.

За даними видання, перед тим, як кинути яйце, чоловік викрикнув “Хай живе революція”. Його миттєво затримали працівники служби безпеки президента.

Під час свого виступу на виставці президент Франції підтримав відродження індустрії громадського харчування й готельного бізнесу, а також підтримав звільнення від податку чайових.

Нагадаємо, що у червні Еммануель Макрон отримав удар в обличчя під час робочого візиту. Інцидент стався у департаменті Дром.

Теги: відео, Еммануель Макрон, яйце

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