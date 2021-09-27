У Франції невідомий жбурнув яйце в Макрона, – відео

У Ліоні невідомий кинув яйце в президента Франції Еммануеля Макрона. Його затримала служба безпеки.

Про це повідомляє видання Lyon Mag.

Відомо, що інцидент стався під час Міжнародної виставки громадського харчування та гостинності. Яйце влучило у плече Макрона, проте не розбилося.

За даними видання, перед тим, як кинути яйце, чоловік викрикнув “Хай живе революція”. Його миттєво затримали працівники служби безпеки президента.

У Макрона кинули яйце на виставці в Ліоні Невідомий кинув предмет, схожий на яйце, в президента Франції Еммануеля Макрона. Інцидент стався в той момент, коли глава держави відвідував виставку Eurexpo в Ліоні. Чоловіка, який кинув яйце вже затримали. pic.twitter.com/nWOFW6g1kr — Букви (@Bykvu) September 27, 2021

Під час свого виступу на виставці президент Франції підтримав відродження індустрії громадського харчування й готельного бізнесу, а також підтримав звільнення від податку чайових.

Нагадаємо, що у червні Еммануель Макрон отримав удар в обличчя під час робочого візиту. Інцидент стався у департаменті Дром.