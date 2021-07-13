У Франції антимонопольний регулятор (Autorité de la concurrence) оштрафував американську корпорацію Google на 500 млн євро за порушення в сфері авторських прав.

Про це інформує міжнародне агентство Reuters. Крім того, про це повідомляється на сайті французького регулятора.

Корпорація оштрафована за невиконання повною мірою тимчасових розпоряджень регулятора, виданих для вирішення суперечки з новинними виданнями.

Видавці новин APIG (Alliance de la Presse d’Information Générale), SEPM (Syndicat des Éditeurs de la Presse Magazine) та агенція AFP звинуватили Google в тому, що компанія не провела з ними належних переговорів, аби знайти спільну мову щодо винагороди за новинний контент в Мережі (згідно з директивою Євросоюзу про “суміжні права”).

Сама справа була зосереджена на тому, чи Google порушила тимчасові розпорядження антимонопольного органу, який вимагав, аби переговори проводилися протягом трьох місяців з будь-якими видавцями новин, які на них наполягають.

“Коли орган встановлює зобов’язання для компанії, воно повинно ретельно виконуватися. У вказаному випадку, на жаль, цього не сталося”, – заявила голова антимонопольного органу Ізабель де Сільва.

За її словами, регулятор вважає, що Google не діяла добросовісно у своїх переговорах з видавцями.

Тепер Google має протягом двох місяців підготувати пропозиції щодо того, як компанія платитиме медіа (інакше корпорації загрожуватимуть додаткові штрафи в розмірі до 900 тисяч євро на добу).

У компанії вже повідомили, що розчаровані цим рішенням, проте погодяться з ним.

“Наша мета залишається незмінною: ми хочемо перегорнути сторінку і досягнути остаточної угоди. Ми врахуємо відгуки французького регулятора та адаптуємо наші пропозиції… Ми діяли добросовісно протягом усього процесу. Штраф ігнорує наші зусилля щодо досягнення згоди та реальність того, як новини працюють на наших платформах”, – зазначили в Google.

Як інформує Reuters із посиланням на свої джерела, на початку 2021 року APIG, яка об’єднує більшість великих французьких видань (Le Figaro, Le Monde і т.д.) підписала рамковий договір з Google про плату за новинний контент. Проте дію цього документа призупинено до ухвалення рішення щодо антимонопольного законодавства.

Як повідомлялося в січні цього року, Google погодилася платити за контент французьким ЗМІ, використовуваний у своїх сервісах. Тоді зазначалося, що вартість винагороди залежатиме від обсягу публікації, трафіку і “внеску в політичну і загальну інформацію”.

Варто зазначити, що це вже другий великий штраф, який Франція останнім часом виписала Google. На початку червня регулятор оштрафував компанію на 220 млн євро за зловживання становищем на ринку онлайн-реклами.