Про це у коментарі #Буквам повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
“Посольство України у Франції вже займається цією справою, надає консульську і правову допомогу. Наш громадянин забезпечений адвокатом і перекладачем”, – повідомив Ніколенко.
За його словами, консули контактують із французькими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин.
Водночас французька регіональна газета La Voix du Nord зазначає, що судно під прапором Ліберії прямувало з Бразилії в напрямку бельгійського порту Антверпен. Однак французька митниця перенаправила його в порт Дюнкерка. На борту виявили 1127 кг кокаїну.
Наркотичні речовини були заховані в трюмі судна. Вартість партії кокаїну оцінили у десятки мільйонів євро.
За даними видання, екіпаж складався з близько 20 осіб, серед яких громадяни РФ, Філіппін, Єгипту, Ефіопії та України. Капітан – громадянин Румунії.
- Раніше в одному із прикордонних сіл Закарпаття, неподалік Виноградова, виявили дві сховані під землею плантації з коноплями. Вартість виявленого оцінюють в 5 млн гривень.