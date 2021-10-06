4 жовтня правоохоронні органи Франції поблизу міста Дюнкерк затримали екіпаж судна M/V TRUDY за підозрою у контрабанді наркотичних речовин. Серед членів екіпажу - один громадянин України.

Про це у коментарі #Буквам повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

“Посольство України у Франції вже займається цією справою, надає консульську і правову допомогу. Наш громадянин забезпечений адвокатом і перекладачем”, – повідомив Ніколенко.

За його словами, консули контактують із французькими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин.

Водночас французька регіональна газета La Voix du Nord зазначає, що судно під прапором Ліберії прямувало з Бразилії в напрямку бельгійського порту Антверпен. Однак французька митниця перенаправила його в порт Дюнкерка. На борту виявили 1127 кг кокаїну.

Наркотичні речовини були заховані в трюмі судна. Вартість партії кокаїну оцінили у десятки мільйонів євро.

За даними видання, екіпаж складався з близько 20 осіб, серед яких громадяни РФ, Філіппін, Єгипту, Ефіопії та України. Капітан – громадянин Румунії.