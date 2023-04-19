Про це повідомляє PolskieRadio.
Вже у 2024 році Nexter має намір збільшити виробничі потужності на 50%. Оборонна компанія відіграє важливу роль у збройній підтримці України Францією. Заводи виготовляють снаряди для тридцяти гаубиць Caezar і кількох десятків танків, постачених Києву.
Водночас зауважується, що концерн не поспіває за виконанням замовлень як влади Франції, так і Євросоюзу для України.
Українська армія випускає близько 5 тисяч ракет на добу. У французької оборонної промисловості можуть виникнути проблеми зі збільшенням виробництва боєприпасів через нестачу робочої сили та сировини. Роками Франція не проводила підготовку інженерів-піротехніків і не виробляла порох.
Проте, недавно в країні ухвалили рішення відносно відновлення навчання та повернення виробництва у Францію.
Нині Nexter виробляє близько 60 тисяч крупнокаліберних снарядів на рік. У розширення виробничої лінії концерн вже інвестував майже тридцять мільйонів євро.
Зауважимо, 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення 1 мільярда євро Україні. Кошти спрямують на постачання артилерійських боєприпасів українським військовим.
Також нагадаємо, що повномасштабна війна Росії проти України спричинила значне збільшення замовлень різних видів озброєнь, зокрема й в оборонно-промислового комплексу Швеції.
Окрім цього, за результатами візиту президента Володимира Зеленського до Польщі наша країна домовилася з польською групою PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) виробляти 125-мм снаряди для танків.
Водночас на сьогодні оборонна промисловість Німеччини вийшла на пік виробництва. Країна була змушена відреагувати на вторгнення Росії в Україну.
Довідка. Nexter, раніше відомий як GIAT Industries (фр. Groupement des Industries de l ‘Armée de Terre, Група підприємств з виробництва наземних озброєнь) — французький виробник озброєнь і військової техніки, що базується в місті Роанн, департаменту Луар.
- Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що не можна виключати купівлю артилерійських боєприпасів для України поза межами Євросоюзу, попри те, що однією з цілей естонської ініціативи було пожвавити оборонну промисловість ЄС.
- Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8000 артилерійських снарядів для ефективного захисту від російської збройної агресії. Своєю чергою, Володимир Зеленський наголосив, що своєчасна допомога партнерів – запорука наближення спільної перемоги.
- Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що в Україну прибув черговий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.