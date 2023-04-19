До 2025 року французька оборонна компанія Nexter подвоїть виробництво боєприпасів. Це відповідь на зростання попиту, пов’язаного з війною РФ проти України. Компанія виробляє, зокрема ракети для техніки, яку Париж споряджає на український фронт.

Про це повідомляє PolskieRadio.

Вже у 2024 році Nexter має намір збільшити виробничі потужності на 50%. Оборонна компанія відіграє важливу роль у збройній підтримці України Францією. Заводи виготовляють снаряди для тридцяти гаубиць Caezar і кількох десятків танків, постачених Києву.

Водночас зауважується, що концерн не поспіває за виконанням замовлень як влади Франції, так і Євросоюзу для України.

Українська армія випускає близько 5 тисяч ракет на добу. У французької оборонної промисловості можуть виникнути проблеми зі збільшенням виробництва боєприпасів через нестачу робочої сили та сировини. Роками Франція не проводила підготовку інженерів-піротехніків і не виробляла порох.

Проте, недавно в країні ухвалили рішення відносно відновлення навчання та повернення виробництва у Францію.

Нині Nexter виробляє близько 60 тисяч крупнокаліберних снарядів на рік. У розширення виробничої лінії концерн вже інвестував майже тридцять мільйонів євро.

Зауважимо, 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення 1 мільярда євро Україні. Кошти спрямують на постачання артилерійських боєприпасів українським військовим.

Також нагадаємо, що повномасштабна війна Росії проти України спричинила значне збільшення замовлень різних видів озброєнь, зокрема й в оборонно-промислового комплексу Швеції.

Окрім цього, за результатами візиту президента Володимира Зеленського до Польщі наша країна домовилася з польською групою PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) виробляти 125-мм снаряди для танків.

Водночас на сьогодні оборонна промисловість Німеччини вийшла на пік виробництва. Країна була змушена відреагувати на вторгнення Росії в Україну.

Довідка. Nexter, раніше відомий як GIAT Industries (фр. Groupement des Industries de l‍ ‘​Armée de Terre, Група підприємств з виробництва наземних озброєнь) — французький виробник озброєнь і військової техніки, що базується в місті Роанн, департаменту Луар.