У ніч на суботу, 19 червня, біля французького міста Редон (регіон Бретань) правоохоронці розігнали нелегальну рейв-вечірку. Операція тривала понад сім годин.

Про деталі інформують агентства AFP, Associated Press та ВВС.

На рейв, що проходив на іподромі неподалік від Редона, зібралися близько 1500 людей.

Захід був організований у соціальних мережах, і місцева влада заборонила його проведення.

До того ж у Франції поки що діє нічна комендантська година (з 23:00 до ранку), яка була запроваджена через епідемію коронавірусу. Її буде скасовано в неділю, 20 червня.

Попри обмеження люди все одно зібралися на заборонену вечірку в п’ятницю, і тоді в ситуацію втрутилася поліція.

Загалом близько 400 поліцейських були залучені до операції, аби зупинити проведення вечірки. Спалахнули сутички.

За словами місцевого префекта Еммануеля Бертьє, зіткнення між правоохоронцями та учасниками вечірки були “дуже жорстокими”.

Поліція неодноразово застосовувала сльозогінний газ. Водночас учасники рейву кидали в поліцейських коктейлі Молотова, каміння та металеві кулі для гри у петанк.

Tensions en cours pour bloquer une #freeparty en hommage à Steve Maia Caniço. #Teknival Gaz lacrymogène massivement utilisé pour disperser les teufeurs. #FeteDeLaMusique2021 pic.twitter.com/F4fW2KFtR3 — Clément Lanot (@ClementLanot) June 18, 2021

Поліції знадобилося більш ніж сім годин, щоб розігнати натовп. Станом на ранок суботи правоохоронці все ще евакуювали окремих учасників рейву.

Унаслідок зіткнень постраждали п’ятеро поліцейських. Двох із них довелося ушпиталити. Крім того, постраждали і двоє учасників рейву. Одному із них, 22-річному хлопцеві, відірвало руку. Його також доправили до лікарні, а обставини травмування з’ясовуються.

Під час розгону вечірки правоохоронці затримали п’ятьох людей. Розпочато розслідування за фактом насильства щодо осіб, які займають державні посади.

Обидві сторони тепер звинувачують одна одну в застосуванні насильства.

Організатори заходу стверджують, що “поліція обрала насильство замість діалогу”, коли застосувала сльозогінний газ.

“Сльозогінний газ та світлошумові гранати полетіли в натовп людей, які просто хотіли влаштувати вечірку”, – заявив один із організаторів.

Водночас в поліції наполягають, що люди, котрі відвідали рейв, “мали на меті протистояти силам порядку”, а тому взяли із собою металеві кулі для гри у петанк і коктейлі Молотова.

Варто зазначити, що вечірку в Редоні було організовано в пам’ять про 24-річного француза Стіва Майя Канісо, який загинув під час розгону поліцією аналогічного рейву у місті Нант два роки тому (в 2019 році).