У Франції поліція розігнала новорічну вечірку на 2 тисячі осіб: є поранені

У новорічну ніч понад дві тисячі французів вирішили знехтувати карантинними вимогами та влаштувати масову вечірку. Однак в їхні плани втрутилися поліціянти.

Про це повідомляє видання L’independant.

Зазначається, що нелегальні вечірки зафіксували у багатьох містах. Однак наймасовішу влаштували у Бретані, розташованому в маленькому муніципалітеті Льєрон. Кількість учасників перевищила дві тисячі. Ймовірно, сюди приїхали парижани.

За даними французьких ЗМІ, вечірку влаштували у закинутому ангарі. В результаті розгону трапилися сутички. Поранено щонайменше трьох поліціянтів. Крім того, розлючені французи спалили одне авто поліції.

Цікаво, що після прибуття поліціянтів вечірка продовжувалася деякий час, оскільки правоохоронці викликали підкріплення. Зважаючи на масовість нелегального заходу, екіпаж поліції не зміг впоратися самотужки.

У поліції поки не готові прокоментувати інцидент.

До речі, у новорічну ніч на території Франції діяла комендантська година. Вона забороняє святкування Нового року за межами своїх домівок.