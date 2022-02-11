Французький вірусолог, лауреат Нобелівської премії в галузі медицини Люк Монтаньє, який відкрив вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) помер у віці 89 років.

Про це повідомляє французьке видання Libération.

Монтаньє пішов з життя ще 8 лютого, в лікарні в комуні Неї-сюр-Сен поблизу Парижа. Проте інформацію про це мерія комуни офіційно підтвердила лише зараз.

Учений здобув всесвітню популярність після того, як у 1983 році відкрив ретровірус ВІЛ.

Люк Монтаньє народився у серпні 1932 року. Він закінчив Паризький університет. У 1982 році в рамках наукової групи в Інституті Пастера виявив збудника СНІДу, який лише почав своє поширення. Все своє життя вчений присвятив вірусології та вивченню методів боротьби з ВІЛ.

У 2008 році отримав Нобелівську премію з медицини за роботу над ВІЛ.

Ще на початку поширення пандемії COVID-19, він припустив, що причиною став витік з лабораторії, в якій проводилися експерименти з лікування СНІДу.