Про це повідомляє французьке видання Libération.
Монтаньє пішов з життя ще 8 лютого, в лікарні в комуні Неї-сюр-Сен поблизу Парижа. Проте інформацію про це мерія комуни офіційно підтвердила лише зараз.
Учений здобув всесвітню популярність після того, як у 1983 році відкрив ретровірус ВІЛ.
Люк Монтаньє народився у серпні 1932 року. Він закінчив Паризький університет. У 1982 році в рамках наукової групи в Інституті Пастера виявив збудника СНІДу, який лише почав своє поширення. Все своє життя вчений присвятив вірусології та вивченню методів боротьби з ВІЛ.
У 2008 році отримав Нобелівську премію з медицини за роботу над ВІЛ.
Ще на початку поширення пандемії COVID-19, він припустив, що причиною став витік з лабораторії, в якій проводилися експерименти з лікування СНІДу.
- Міжнародна група вчених виявила у Нідерландах новий штам вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) під назвою VB. Він значно заразніший та швидше викликає ускладнення.
- Американська біотехнологічна компанія Moderna оголосила про початок клінічних випробувань другої вакцини від ВІЛ. У дослідженнях братимуть участь 56 осіб, у яких оцінять як сприйняття вакцини, так і імунну відповідь.
- Нагадаємо, в Австрії дорослі, які невиліковно хворі або мають постійний виснажливий стан, можуть отримати допомогу у скоєнні самогубства. Цей закон прямо виключає асистоване самогубство для неповнолітніх або осіб з психічними розладами.