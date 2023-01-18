У Франції, у будинку престарілих Тулона, померла найстаріша людина світу. Черниця, сестра Андре, народилася 11 лютого 1904-го і дожила до 118 років.

Про це повідомило Reuters.

Справжнє її ім’я Люсіль Рандон. Француженка після вступу до католицького благодійного ордену в 1944 році взяла ім’я сестри Андре.

За даними The Guardian, жінка померла уві сні.

Вона працювала гувернанткою і репетиторкою, а у 1944-му, у віці 40 років пішла у монастир. Жінка проживала у будинку престарілих Сент-Катрін-Лабуре з 1979 року, а з 2009-го – у будинку Тулона.

Минулого року у пансіонаті стався масштабний спалах коронавірусу. Під час нього COVID-19 забрав життя десяти інших мешканців. За словами прессекретаря будинку для літніх людей Девіда Тавелла, сестра Андре не відчувала страху перед вірусом.

Сестра Андре довгий час була найстарішою європейкою. Після смерті японки Кане Танакау, якій було 119 років, у 2022 році вона стала найстарішою людиною на Землі.