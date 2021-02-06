У суботу, 6 лютого, у французькому Бордо стався потужний вибух. Епіцентром став один із верхніх поверхів житлового будинку.

#Букви повідомляють, що відомо про інцидент.

За даними BFMTV, вибух стався у житловому будинку у кварталі Шартон, неподалік від площі Пікар.

На місці події працюють екстрені служби, поліція та швидка допомога. Квартал перекрили.

Газета SudOuest повідомляє, що житловий будинок, у якому стався вибух, обвалився. Щонайменше троє осіб отримали важкі травми. Ще двох вважають зниклими безвісти. Кінологи із собаками шукають людей під завалами будинку.

Крім того, існує загроза обвалу сусідніх будівель. Поліціянти оточили квартал.

Причини вибуху з’ясовуються.