Про це інформує французький телеканал France 24.
Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер наголосив на впровадженні відповідних та цілеспрямованих санкцій проти РФ спільно з європейськими партнерами.
Своєю чергою, представник Президента назвав промову Путіна, в якій він визнав “незалежними” окуповані Росією райони Донбасу, – сумішшю “відсталих та параноїдальних ідей”. Він також додав, що російський лідер “не виконав обіцянок, які дав” Макрону.
Натомість чиновник, котрий попросив не називати його імені, сказав, що також не виключаються подальші “військові дії” РФ. Водночас додав, що ЄС готує перелік російських юридичних та фізичних осіб, які мають бути піддані санкціям як “пропорційна” відповідь на агресивні дії РФ.
У попередній заяві Макрон засудив крок Путіна і закликав до цілеспрямованих європейських санкцій проти Росії.
- Нагадаємо, Президент Франції Емманюель Макрон засудив рішення Путіна визнати незалежність ОРДЛО.
- Стало відомо, що у Брюсселі скликали екстрене засідання комісії НАТО-Україна. Позачергова зустріч відбудеться через визнання Російською Федерацією так званих “ЛДНР”.
- Своєю чергою, прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав президента Росії Володимира Путіна “божевільним” через ескалацію українського конфлікту.
- Також Фінляндія планує запровадити додаткові санкції проти РФ через загрозу безпеці України. Фінський президент Саулі Нійністе запевнив, що уряд перегляне реалізацію спільного будівництва АЕС Ханківі-1.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження санкцій щодо п’яти російських банків та трьох наближених до президента РФ Володимира Путіна олігархів.
- Ба більше, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом Ірландії Міхалом Мартіном заявив про зупинку сертифікації російського газопроводу “Північний потік-2”.