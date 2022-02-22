У Франції назвали звернення Путіна до нації щодо України "параноїдальним", звинувативши його в порушенні обіцянок, даних Емманюелю Макрону, та готуються ввести "цілеспрямовані" санкції.

Про це інформує французький телеканал France 24.

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер наголосив на впровадженні відповідних та цілеспрямованих санкцій проти РФ спільно з європейськими партнерами.

Своєю чергою, представник Президента назвав промову Путіна, в якій він визнав “незалежними” окуповані Росією райони Донбасу, – сумішшю “відсталих та параноїдальних ідей”. Він також додав, що російський лідер “не виконав обіцянок, які дав” Макрону.

Натомість чиновник, котрий попросив не називати його імені, сказав, що також не виключаються подальші “військові дії” РФ. Водночас додав, що ЄС готує перелік російських юридичних та фізичних осіб, які мають бути піддані санкціям як “пропорційна” відповідь на агресивні дії РФ.

У попередній заяві Макрон засудив крок Путіна і закликав до цілеспрямованих європейських санкцій проти Росії.