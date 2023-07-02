Джерело: France 24.
У МВС Франції заявили, що схоже рівень насильства знизився після того, як у передмісті Парижа Нантерр юнака застрелив поліцейський під час зупинки.
Посеред ночі протестувальники машиною протаранили будинок мера паризького передмістя Л’аї-ле-Роз. Під час інциденту міський голова Вінсент Жанбрун був у своєму офісі. Утім його дружина та двоє дітей спали, коли невідомі зловмисники в’їхали у ворота. Зловмисники підпалили автомобіль на подвір’ї.
Жінка з дітьми намагалися втекти, але їх атакували фаєрами. Вона та одна дитина отримали поранення. Міський голова назвав напад “спробою вбивства через невимовне боягузтво”.
CNN повідомляло, що у Парижі протестувальники відчинили клітки у зоопарку і випустили тварин. Зокрема на вулицях помітили зебр, мавп, конів та лева.
- Протести та заворушення спалахнули в Парижі після того, як поліція застрелила 17-річного хлопця, який не зупинився за наказом дорожньої поліції.
- Президент Франції Емманюель Макрон відклав державний візит до Німеччини через тривалі протести та заворушення у Франції. Після четвертої доби масових заворушень через вбивство поліцією підлітка правоохоронці затримали понад 1300 осіб.
- У Франції після четвертої доби масових заворушень через вбивство поліцією підлітка правоохоронці затримали 994 особи.