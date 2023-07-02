Протягом ночі по всій країні французька поліція затримала щонайменше 719 осіб під час заворушень після похорону 17-річного Наеля, що відбувся 1 липня.

Джерело: France 24.

У МВС Франції заявили, що схоже рівень насильства знизився після того, як у передмісті Парижа Нантерр юнака застрелив поліцейський під час зупинки.

Посеред ночі протестувальники машиною протаранили будинок мера паризького передмістя Л’аї-ле-Роз. Під час інциденту міський голова Вінсент Жанбрун був у своєму офісі. Утім його дружина та двоє дітей спали, коли невідомі зловмисники в’їхали у ворота. Зловмисники підпалили автомобіль на подвір’ї.

Жінка з дітьми намагалися втекти, але їх атакували фаєрами. Вона та одна дитина отримали поранення. Міський голова назвав напад “спробою вбивства через невимовне боягузтво”.

CNN повідомляло, що у Парижі протестувальники відчинили клітки у зоопарку і випустили тварин. Зокрема на вулицях помітили зебр, мавп, конів та лева.