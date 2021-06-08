Про це повідомляється на сайті регулятора (Autorite de la Concurrence). Про деталі також інформують агентство ВВС, видання Politico та Financial Times.
Розслідування проти Google стартувало в 2019 році після скарг медіаконгломерату Руперта Мердока News Corp., французької газети Le Figaro та бельгійської медіагрупи Rossel La Voix.
Le Figaro згодом, після досягнення угоди з американським технологічним гігантом, відкликала свою скаргу.
“Після звернення з боку News Corp Inc., Le Figaro і групи Rossel La Voix відомство з питань конкуренції винесло рішення оштрафувати Google на €220 мільйонів за зловживання домінуючим становищем на ринку інтернет-реклами для веб-видавців і мобільних застосунків”, – йдеться в заяві регулятора.
Розслідування французької влади виявило, що Google користувалася своїм провідним становищем на ринку рекламних послуг в інтернеті.
Так, деякі інструменти корпорації, такі як Google Ad Manager, використовувалися для просування власному маркетплейсу (торгівельного майданчика) онлайн-реклами Google AdX (де власники сайтів у реальному часі продають рекламні місця).
Як відомо, Google Ad Manager – це рекламна платформа, що працює в режимі реального часу та взаємодіє з медійною мережею Google для продажу й покупки реклами. Вона дає рекламодавцям змогу розміщувати медійну рекламу в Інтернеті.
Регулятор дійшов висновку, що платформа Ad Manager, яка використовується більшістю великих видавців, давала перевагу рекламному аукціону Google Adx, зокрема й надаючи інформацію про заявки конкурентів.
Зазначається, що Google просувала власні рекламні сервіси на шкоду конкурентам.
“Рішення оштрафувати Google має особливе значення, оскільки регулятори вперше в світі зосередили увагу на складних алгоритмічних процесах, від яких залежить рекламний бізнес в інтернеті”, – зазначила голова французького антимонопольного відомства Ізабель де Сільва.
“Практика, запроваджена Google на користь власних рекламних технологій, вплинула на медіагрупи, чия бізнес-модель значною мірою залежить від доходів від реклами. Це серйозна практика, і вона була справедливо покарана”, – наголосив, коментуючи рішення регулятора, міністр фінансів Франції Бруно ле Мер.
У рамках угоди із французьким регулятором компанія пообіцяла змінити свої практики, покращивши взаємодію рекламного сервісу Google Ad Manager із третіми сторонами.
В Google запевнили, що “підвищать гнучкість” Ad Manager, щоб “спростити” видавцям і рекламодавцям використання своїх рекламних технологій.
- Варто зазначити, що це не перший і не єдиний штраф для Google. Так, у грудні 2019 року у Франції компанію оштрафували на 150 мільйонів євро (167 млн доларів) за “непрозорі правила реклами”.
- У грудні 2020 року французька організація з нагляду за конфіденційністю даних CNIL наклала багатомільйонні штрафи на компанії Google та Amazon за відстеження активності користувачів без їхньої згоди.
- У лютому 2021 року французька та ірландська філії компанії Google погодилися виплатити Франції штраф в 1,1 млн євро за некоректне відображення рейтингів готелів.
- У квітні цього року австрійська некомерційна організація None of Your Business (NOYB) подала скаргу на Google у Франції, стверджуючи, що технічний гігант незаконно стежить за користувачами Android без їх згоди.
- У травні 2021 року антимонопольний регулятор Італії оштрафував корпорацію Google на 123 мільйони доларів за зловживання домінуючим становищем через використання мобільної операційної системи Android і магазину застосунків Google Play.
- У травні в США компанію Google звинуватили в зборі даних про місцеперебування користувачів навіть при відключеній функції геолокації.