У Франції зняли арешт з яхти La Petite Ourse, яка належить підсанкційному російському депутату Олексію Кузьмовичу. Він виграв позов проти французької митниці, яка ще у березі затримала судно.

Про це повідомило Bloomberg.

Апеляційний суд у Парижі анулював арешт яхти, який відбувся у місті Антіб на Лазурному березі. Суд визнав дії митників незаконними.

Ще позов був від одного з акціонерів Альфа-груп Кузьмичова. Він стосувався конфіскації другої його яхти “La Petite Ourse II”. Її також було затримано в Каннах через санкції.

Видання стверджує, що суд відправив справу стосовно арешту другої яхти Кузьмичова до іншої інстанції. Її розглядатиме апеляційний суд Руану.

Російський мільярдер подав до суду на владу Франції у вересні. Він заявляв, що митники не мали права затримувати його яхти, навіть якщо він потрапив до списку санкцій ЄС.