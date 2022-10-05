Про це повідомило Bloomberg.
Апеляційний суд у Парижі анулював арешт яхти, який відбувся у місті Антіб на Лазурному березі. Суд визнав дії митників незаконними.
Ще позов був від одного з акціонерів Альфа-груп Кузьмичова. Він стосувався конфіскації другої його яхти “La Petite Ourse II”. Її також було затримано в Каннах через санкції.
Видання стверджує, що суд відправив справу стосовно арешту другої яхти Кузьмичова до іншої інстанції. Її розглядатиме апеляційний суд Руану.
Російський мільярдер подав до суду на владу Франції у вересні. Він заявляв, що митники не мали права затримувати його яхти, навіть якщо він потрапив до списку санкцій ЄС.
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