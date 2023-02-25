Про це повідомив глава Міноборони Франції Себастьяна Лекорню у Twitter.
“Цього тижня почалися найамбітніші за багато десятиліть загальновійськові навчання”, – написав Себастьяна Лекорню.
Також він зазначив, що ці навчання, які триватимуть понад 2 місяці, мають на меті підготувати Сили оборони Франції до найскладніших ситуацій сучасних бойових дій і показати, що французька армія здатна продемонструвати реакцію та витривалість у конфлікті високої інтенсивності.
За його словами, загалом у цих навчаннях беруть участь близько 20 000 осіб, які організують симуляцію великих битв на суші, у морі та в повітрі, а також у нових сферах конфліктів: у кіберпросторі, космосі та в інформаційному середовищі.
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