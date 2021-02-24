Французька біотехнологічна компанія Xenothera заявила про старт клінічних випробувань власної вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Le Parisien.

Компанія назвала свою вакцину Xav-19. Препарат перевірять за стандартами Polycor – одного з видів оперативних клінічних випробувань препаратів, схвалених медичною владою Франції.

Клінічні випробовування вакцини відбуватимуться на базі 40 лікарень країни. Учасниками стануть 400 добровольців. Наразі вакцину випробовують на 67 добровольцях у 21 лікарні Франції.

Вакцина Xav-19 створена з поліклональних антитіл, отриманих на основі антитіл свиней. Наголошується, що це видозмінені, глік-інженерні гуманізовані антитіла. Тобто вони були спочатку свинячими антитілами, але їх модифікували, щоб наблизити до людських.

В рамках клінічних випробовувань вчені сподіваються визначити ефективність та безпечність препарату.

У випадку досягнення успішних результатів компанія звернеться у Національне агентство безпеки медикаментів та товарів медичного призначення Франції (ANSM) з проханням надати дозвіл на екстрене використання.