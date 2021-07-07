У вівторок увечері, 6 липня, у Франції на Лазуровому березі розпочався 74-й за рахунком Каннський кінофестиваль.

Про це інформує агентство Associated Press.

Це перший повноцінний кінофестиваль у Каннах за більш ніж два роки. Так, через пандемію коронавірусу минулого року захід скасували, а в 2021 році фестиваль перенесли з травня на липень.

Цьогоріч кінофестиваль проходитиме з 6 по 17 липня.

Журі 74-го фестивалю очолив 64-річний американський кінорежисер Спайк Лі (якому не вдалося зробити це в 2020-му році через пандемію). Як зазначає агентство Reuters, Лі – перший темношкірий, який очолив журі Каннського кінофестивалю.

На пресконференції в день відкриття фестивалю Спайк Лі торкнувся проблеми расизму і поліцейського насильства в США. За його словами, мало що змінилося з моменту прем’єри в Каннах у 1989 році фільму “Роби як треба!” – історії про наростання расової напруженості та жорстокості поліції в Брукліні (Лі був режисером цієї стрічки та виконав у ній одну з головних ролей).

“Коли ви бачите Еріка Гарнера (темношкірий чоловік, котрий загинув у 2014 році під час затримання поліцейськими в США, – ред.), коли ви бачите вбитого Джорджа Флойда… Можна було б сподіватися, що 30 років потому темношкірих людей перестануть переслідувати, як тварин”, – зазначив Спайк Лі.

До складу журі також увійшли: співачка Мілен Фармер, режисери Маті Діоп, Клебер Мендонса Фільо і Джессіка Хайзнер, актриси Меггі Джилленхол і Мелані Лоран, актори Тахар Рахім і Сон-Кан-хо.

Журі 2021 року – одне з найрізноманітніших в історії Канн (до нього входять представники різних країн, від Бразилії до Південної Кореї).

За головний приз фестивалю, “Золоту пальмову гілку”, змагатимуться 24 роботи, серед яких “Французький вісник” Веса Андерсона, “Бенедетта” Пола Верговена, “День прапора” Шона Пенна тощо.

Переможця оголосять 17 липня.

На фестивалі покажуть і дві стрічки від України: в конкурсній програмі “Тиждень критики” буде представлений ігровий фільм режисера та сценариста Елі Ґраппа – “Ольга”; у програмі Спеціальних показів бере участь документальний фільм Сергія Лозниці “Бабин яр. Контекст”.

Відкрила фестиваль стрічка французького кінорежисера Леоса Каракса “Аннетт”. Це фільм у жанрі мюзиклу, де Маріон Котіяр грає оперну співачку, а Адам Драйвер — її чоловіка, стендап-коміка. Життя пари змінюється, коли у їхньої дочки виявляється незвичайний талант.

Варто зазначити, що старт Каннського кінофестивалю ознаменувався також поверненням зірок на червону доріжку. Вони демонстрували вишукані та яскраві образи

Під час церемонії червоної доріжки було дозволено не одягати захисні маски.

Акторка Джессіка Честейн у сукні від Dior. Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Акторка Меггі Джилленхол у сукні від Celine. Фото: John MacDougall/AFP/Getty Images

Фото: Michael Buckner for PMC

Акторка Хелен Міррен у сукні від Dolce & Cabbana. Фото: Michael Buckner for PMC

Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP

Супермодель Белла Хадід у вінтажному вбранні від Jean Paul Gaultier. Фото: Michael Buckner for PMC

Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP

Акторка і співачка Емджей Родрігес. Фото: Michael Buckner for PMC

Акторка Джоді Фостер із дружиною – фотографом і акторкою Олександрою Хедісон. Фото: Michael Buckner for PMC

Акторка Енді Макдауелл у сукні від Prada. Фото: Michael Buckner for PMC

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Акторка Маріон Котіяр і співачка Анжель. Фото: Vanity Fair

Супермодель Кендіс Свейнпол. Фото: AP Photo/Brynn Anderson

Акторка Фредерік Бель. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Блогерка і модель Леоні Ханна. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Акторка Діана Крюгер. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Фото: WireImage

Модель Діді Стон. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Топ-модель і дружина колишнього президента Франції Карла Бруні-Саркозі. Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Фото: PICTURE ALLIANCE