Про це повідомили на у Департаменті правової та адміністративної інформації Франції.

Голосування вже минуло на територіях Мартініки, Гваделупи, Гайани, Сен-П’єра і Мікелону, Сен-Бартелемі, Сен-Мартена, Французької Полінезії, а також США.

У першому турі Емманюель Макрон набрав 27,85% та його опонентка 23,15% голосів виборців. Виборчі дільниці у Франці закриються о 19:00 та в деяких містах о 20:00. До цього моменту французське законодавство забороняє будь-яким чином розповсюджувати дані опитувань та екзитпол.

Під час першого туру за посаду голови держави змагалися 12 кандидатів. Телеканал BFMTV зазначив, що у передвиборчих дебатах переміг Емманюель Макрон. Чинного французського президента визнали найпереконливішим 59% глядачів, а Марін Ле Пен — 39%. Ще 2% утрималися від відповіді.