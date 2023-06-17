Джерело: FranceBleu

У Національній мережі сейсмічного моніторингу повідомили, що потужність землетрусу сягнула 5,3 бала за шкалою Ріхтера. Водночас у Центральному сейсмологічному бюро Франції потужність землетрусу оцінили у 5,8 бала за школою Ріхтера.

Перші підземні поштовхи у Франції почали відчувати близько 18:40 за місцевим часом у Сарті, Ла-Рошелі, Мен і Луарі, Пуату, Бордо, Майєні, Бретані, Дордоні, Атлантичній Луарі та Вандеї, Лімузені, в Турі, а також у Парижі.

Епіцентр землетрусу зафіксували у Крам-Шабані між Ньором і Ла-Рошель. Як пояснив сейсмолог, “ця територія не дуже часто рухається, але підтримує постійну активність”.

На материковій частині Франції землетруси з магнітудою, що дорівнює або перевищує 5 балів є рідкістю. Попередній стався ще 2019 року в Ардеші.

Згідно з даними, внаслідок вчорашнього землетрусу постраждала одна людина у Ньорі. Окрім цього, пошкоджень зазнали будівлі у районі на південний захід від департаменту Де-Севр.