У Франції чоловіка звільнили з роботи за те, що він не ходив на корпоративи і не брав участі у тімбілдингу. У результаті він подав в суд на консалтингову компанію та виграв справу.

Про це повідомило The Washington Post.

Vice додало, що йдеться про компанію Cubik Partners. Чоловік називав тімбілдинги “принизливою та нав’язливою” діяльністю. Після відмови відвідувати корпоративи його звільнили, бо визнали працівника визнали недостатньо “веселим” на роботі.

Чоловік відмовлявся брати участь у семінарах і світських заходах у вихідні дні. Його адвокати стверджували, що заходи включали “надмірний алкоголізм” і “безладне статеве життя”.

За словами звільненого працівника, культура “веселості” в компанії включає “принизливі та нав’язливі практики”. Серед них були імітації сексуальних актів, грубі прізвиська та зобов’язання ділити ліжко з іншим працівником під час виконання службових обов’язків.

Офіційно його звільнили через “професійну некомпетентність” тобто недотримання товариських цінностей фірми. Компанія критикувала його іноді за “крихкий і демотивуючий тон” стосовно підлеглих. Ще їх не влаштовувала нездатність прийняти “зворотний зв’язок” і різні точки зору.

Суд визнав, що француз має право бути “невеселим” на роботі та не брати участі у корпоративах. У рішенні йдеться, що чоловік має право на “свободу вираження поглядів”. Крім того, відмова брати участь у громадській діяльності є “фундаментальною свободою” відповідно до законодавства про працю та права людини, а не підставою для його звільнення.

Суд постановив виплатити французу 3 тисячі євро як відшкодування збитків. Ще суд заявив, що пізніше розгляне його вимогу щодо виплати ще 461 406 євро.

Варто зазначити, що культура споживання алкоголю в компанії не вперше потрапляє у поле зору під час судових розглядів.