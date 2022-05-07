Про це повідомляє “France24”.
Під час своєї промови Макрон заявив, що працюватиме для припинення війни Росії проти України.
“Діяти для деескалації конфлікту в Україні після агресії Росії, допомогти демократії та мужності виграти, побудувати новий світ у Європі та нову автономію на нашому континенті”, — наголосив Макрон.
Також французький президент заявив, що протягом другого терміну зосередиться на протидії внутрішнім та зовнішнім викликам.
Водночас за традицією, що сягає середньовіччя, з військового меморіального комплексу Інвалідів у Парижі було здійснено 21 гарматний постріл.
- Нагадаємо, що за даними міністерства внутрішніх справ після підрахунку 97% голосів, президент Франції Емманюель Макрон набрав 57,4% голосів і виборов другий термін президентства. Проте, сам він сказав, що усвідомлює — значна частина голосів була не за нього, а проти його конкурентки, ультраправої політикині Марін Ле Пен і пообіцяв не підвести нікого.
- Зокрема Європа та вільний світ пережили серйозний виклик їхньому колективному добробуту. Перебуваючи на відстані приблизно 1200 миль, президент РФ Володимир Путін зазнав глибокого удару, коли Емманюель Макрон переміг ультраправу суперницю Марин Ле Пен, союзницю Путіна, і став першим переобраним президентом Франції за 20 років.