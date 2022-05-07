Про це повідомляє “France24”.

Під час своєї промови Макрон заявив, що працюватиме для припинення війни Росії проти України.

“Діяти для деескалації конфлікту в Україні після агресії Росії, допомогти демократії та мужності виграти, побудувати новий світ у Європі та нову автономію на нашому континенті”, — наголосив Макрон.

Також французький президент заявив, що протягом другого терміну зосередиться на протидії внутрішнім та зовнішнім викликам.

Водночас за традицією, що сягає середньовіччя, з військового меморіального комплексу Інвалідів у Парижі було здійснено 21 гарматний постріл.