У Франції відбулася інавгурація Еммануеля Макрона, обраного на другий президентський термін.

Про це повідомляє “France24”.

Під час своєї промови Макрон заявив, що працюватиме для припинення війни Росії проти України.

“Діяти для деескалації конфлікту в Україні після агресії Росії, допомогти демократії та мужності виграти, побудувати новий світ у Європі та нову автономію на нашому континенті”, — наголосив Макрон.

Також французький президент заявив, що протягом другого терміну зосередиться на протидії внутрішнім та зовнішнім викликам.

Водночас за традицією, що сягає середньовіччя, з військового меморіального комплексу Інвалідів у Парижі було здійснено 21 гарматний постріл.