Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на джерело в Єлисейському палаці.
“На карту поставлена стабільність міжнародного порядку”, — заявили в Єлисейському палаці.
Німеччина, країна-господарка саміту G7, запросила Аргентину, Індію, Індонезію, Сенегал та ПАР приєднатися до саміту. Деякі із запрошених, наприклад Індія, ще не засудили РФ за її вторгнення в Україну.
Сьогодні вдень президент Франції Емманюель Макрон окремо зустрічається з президентами Індонезії та Південної Африки.
Саміт G7
26 червня в Німеччині, у замковому курорті Шлосс Ельмау біля підніжжя найвищої гори Німеччини Цугшпіц розпочався триденний саміт G7.Очікується, що лідери G7 прагнутимуть продемонструвати єдиний фронт підтримки України настільки, наскільки це буде необхідно. Вони шукатимуть шляхи посилення тиску на Кремль, хоча вони й хочуть уникнути санкцій, які можуть розпалити інфляцію та посилити кризу вартості життя, яка вплине на життя і в їхніх країнах.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон укотре наголосить на необхідності беззаперечної підтримки України. Він переконаний: будь-які ознаки втоми або коливання з боку партнерів нашої держави зіграють на руку Кремля. Щоб допомогти із цією нагальною потребою, Велика Британія готова надати ще 525 мільйонів доларів США у вигляді гарантій для кредитування Світового банку пізніше цього року. Разом з цією оголошеною сьогодні фінансовою допомогою, сукупна економічна та гуманітарна підтримка Великої Британії для України цього року вже становить 1,8 мільярда доларів США.
Шведський політик і дипломат, експрем’єр-міністр Карл Більдт назвав завдані по Києву ракетні удари сигналом для саміту G7: “Важко сприймати сьогоднішню ранкову ракетну атаку на житлові райони Києва як ненавмисну російську ескалацію та сигнал до зустрічі G7 в Ельмау сьогодні”, – написав політик.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав лідерів “Великої сімки” зробити все можливе, щоб припинити російсько-українську війну до кінця року. Він запропонував світовим лідерам п’ять конкретних кроків, які можуть бути корисними для України та Європи.
- На зустрічі G7 у Німеччині світові лідери висміяли образ президента РФ Володимира Путіна, жартуючи про те, чи варто їм роздягатися аби зробити фото.
- Президент США Джо Байден підтвердив намір Групи семи ввести заборону на імпорт золота задля посилення тиску на економіку країни.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що саміт G7 має відреагувати на ракетні удари по Києву новими санкціями та збільшенням постачання важкої зброї в Україну.