Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на джерело в Єлисейському палаці.

“На карту поставлена ​​стабільність міжнародного порядку”, — заявили в Єлисейському палаці.

Німеччина, країна-господарка саміту G7, запросила Аргентину, Індію, Індонезію, Сенегал та ПАР приєднатися до саміту. Деякі із запрошених, наприклад Індія, ще не засудили РФ за її вторгнення в Україну.

Сьогодні вдень президент Франції Емманюель Макрон окремо зустрічається з президентами Індонезії та Південної Африки.

Саміт G7

26 червня в Німеччині, у замковому курорті Шлосс Ельмау біля підніжжя найвищої гори Німеччини Цугшпіц розпочався триденний саміт G7.Очікується, що лідери G7 прагнутимуть продемонструвати єдиний фронт підтримки України настільки, наскільки це буде необхідно. Вони шукатимуть шляхи посилення тиску на Кремль, хоча вони й хочуть уникнути санкцій, які можуть розпалити інфляцію та посилити кризу вартості життя, яка вплине на життя і в їхніх країнах.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон укотре наголосить на необхідності беззаперечної підтримки України. Він переконаний: будь-які ознаки втоми або коливання з боку партнерів нашої держави зіграють на руку Кремля. Щоб допомогти із цією нагальною потребою, Велика Британія готова надати ще 525 мільйонів доларів США у вигляді гарантій для кредитування Світового банку пізніше цього року. Разом з цією оголошеною сьогодні фінансовою допомогою, сукупна економічна та гуманітарна підтримка Великої Британії для України цього року вже становить 1,8 мільярда доларів США.

Шведський політик і дипломат, експрем’єр-міністр Карл Більдт назвав завдані по Києву ракетні удари сигналом для саміту G7: “Важко сприймати сьогоднішню ранкову ракетну атаку на житлові райони Києва як ненавмисну російську ескалацію та сигнал до зустрічі G7 в Ельмау сьогодні”, – написав політик.