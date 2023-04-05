Провідне французьке видавництво Pocket і Ліонський університет ініціювали видання унікального першого підручника-самовчителя української мови для французів в межах мовознавчого проєкту Langue pour tous ("Мова для всіх").

Про це сповіщає пресслужба МКІП.

Наголошено, що такий підручник української мови для французів видається вперше.

Як повідомляється, підручник складається з двох частин по 20 уроків для вивчення лексики та граматики української мови для початківців. Уроки подані у формі діалогів із перекладом на французьку та вказівкою правильної вимови слів відносно фонетики французької мови. Книга також містить українсько-французький словник та граматичний довідник.

У МКІП зауважили, що підручник Ukrainien tout de suite також пропонує читачам тексти про історію України, про українські знакові міста, українську культуру, про видатних діячів як минулого — Володимира Великого, Анну Ярославну, Тараса Шевченка, Лесю Українку; так і сучасності — про спортсменів Андрія Шевченка, братів Кличків, про нинішнього Президента України Володимира Зеленського та інших.

Крім того, додається, що автори книги — українське подружжя філологів Наталія і Михайло Дубяк, викладачі французької мови, випускники кафедри романської філології Львівського університету ім. І. Франка.

Довідка: проєкт Langue pour tous (“Мова для всіх”) — це серія підручників-самовчителів різних мов за методикою видавництва Pocket. Цей проєкт розвивається у співпраці з Université Lyon 3, керівниця проєкту – викладачка університету, лінгвістка Ісмен Котансен-Гурр‘є.